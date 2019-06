Jimmy Page e del perché non entrò nei Them Crooked Vultures

Jimmy Page ha rivelato attraverso il suo canale Instagram come scoprì che l'ex compagno dei Led Zeppelin John Paul Jones aveva formato i Them Crooked Vultures insieme a Dave Grohl.

Il chitarrista dei Led Zeppelin disse che aveva parlato con il frontman dei Foo Fighters e che aveva avuto la proposta di essere coinvolto in un progetto musicale. L’incontro tra Page e Grohl ebbe luogo dopo la ultima - sino ad ora - riunione dei Led Zeppelin il 10 dicembre 2007 alla O2 Arena di Londra.

Ecco cosa ha scritto Jimmy Page:

"Durante il periodo post-O2, stavo suonando nuovo materiale con Jason Bonham e John Paul Jones in sale prove. Mi venne chiesto di suonare con i Foo Fighters a Wembley. Questo accadde dopo lo show dei Led Zeppelin all'O2 a cui partecipò Dave Grohl. Così, il 7 giugno 2008, John Paul Jones e io suonammo ‘Ramble On’ e Dave cantò con Taylor Hawkins alla batteria. Poi Taylor scambiò la batteria con Dave e cantò ‘Rock and Roll’. Dave Grohl disse: ‘Ragazzi, dovreste venire negli Stati Uniti e registrare con noi’. Non ho sentito dire altro da Grohl e le comunicazioni di John Paul Jones sembravano confuse. Il giorno dopo ho sentito che stavano promuovendo il loro nuovo gruppo”.

I Them Crooked Vultures, sono formati oltre che da Dave Grohl e da John Paul Jones anche dal frontman dei Queens of the Stone Age Josh Homme, hanno sinora pubblicato un eponimo album e due singoli nel 2009. Si sono anche aggiudicati un Grammy per il singolo "New Fang", e sono andati in tour, prima di prendersi una pausa che dura tuttora.