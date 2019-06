Clarence Clemons: esce un film sulla vita del 'Big Man'

Questa estate uscirà un documentario diretto da Nick Mead sull’ex sassofonista della E Street Band di Bruce Springsteen Clarence Clemons.

La rivista Deadline riporta che ‘Clarence Clemons: Who Do I Think I Am?’, questo il titolo del film, avrà al suo interno interviste, tra gli altri, con l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, il chitarrista degli Eagles Joe Walsh, il chitarrista della E Street Band Nils Lofgren e il nipote Jake Clemons che ha preso il suo posto al sax al fianco del Boss. Il film racconterà la vita del ‘Big Man’ dentro e fuori la musica, dedicando particolare attenzione alla ricerca spirituale del musicista morto il 18 giugno 2011 all’età di 69 anni.

Queste le parole del regista raccolte dal New Jersey Stage:

"Il film è iniziato come un viaggio personale in Cina nel 2005. Era una cosa che io e Clarence chiamavamo 'playing around the corner'. Lui usciva con il suo sax e io lo seguivo con la telecamera e vedevamo cosa succedeva. Ce lo dicevamo sempre ogni volta che uscivamo: "Vediamo cosa succede".

Mead dice che la sua visione del progetto è cambiata dopo la morte di Clemons:

"Quando Clarence è morto, abbiamo dovuto ripensare l'intero film. Non era più un viaggio ispirato alla Cina; era diventato un lascito duraturo. La vita di Clarence era un lungo viaggio. Non era mai soddisfatto di ciò che aveva raggiunto, aveva sempre voluto di più".

L’uscita di ‘Clarence Clemons: Who Do I Think I Am?’ è prevista in alcune città per il mese di luglio. La pubblicazione in DVD e digitale è prevista entro la fine del 2019. Il film è stato proiettato in anteprima all'Asbury Park Music and Film Festival in aprile e sarà presentato al New Jersey International Film Festival e al Woods Hole Film Festival questa estate.