Addio a Brian Doherty, il chitarrista dei Big Wreck aveva 51 anni

E’ morto all’età di 51 anni il chitarrista Brian Doherty, membro fondatore della rock band canadese Big Wreck, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Doherty formò i Big Wreck con il frontman Ian Thornley nei primi anni noventa al Berklee College of Music di Boston. La band ebbe un paio di successi nelle classifiche mainstream e alternative rock alla fine degli anni '90.

Un comunicato della band:

“È con il cuore pesante che condividiamo la notizia che il nostro fratello, Brian Doherty, è morto in pace dopo una prolungata e coraggiosa lotta contro il cancro. Brian ha dato vita ai Big Wreck insieme a Ian nel loro dormitorio a Boston e la sua morte è una grande perdita per tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Brian. Era una buona anima che mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto personalmente o attraverso la bellissima musica che ha suonato”.

Tra le canzoni più famose della band il loro primo successo, "The Oaf (My Luck Is Wasted)", che raggiunse la posizione numero 9 nella classifica Mainstream Rock di Billboard, "That Song" e "Albatross", numero uno in Canada.

I Big Wreck si sciolsero nel 2002, dopo che il frontman Ian Thornley se ne andò per formare i Thornley. Nel 2010, Ian chiese a Doherty di diventare il chitarrista dei Thornley. Andò a finire che tornarono a riunirsi sotto la sigla Big Wreck. Alla fine dell’anno uscirà il nuovo album dei Big Wreck “But for the Sun”.