Bob Dylan, il video completo di "Hard Rain" live nel 1975

A cinque giorni dall’uscita del docu-fillm di Martin Scorsese sul leggendario "Rolling Thunder Revue" del Bardo di Duluth, Netflix ha pubblicato una clip inedita di “A Hard Rain’s a-Gonna Fall” – eseguita live da Bob Dylan nel 1975.

Come già riportato da Rockol, il film – il cui trailer è disponibile in rete da qualche giorno e che arriverà sulla piattaforma di streaming il 12 giugno e in contemporanea anche in alcune sale cinematografiche – includerà, oltre alle riprese del tour, anche alcune interviste per ripercorrere il tour che portò il cantautore del Minnesota a esibirsi in giro per gli Stati Uniti tra il 1975 e il 1976 insieme ad amici e colleghi come Joan Baez, T-Bone Burnett, Mick Ronson, Roger McGuinn, Rambin' Jack Elliott, Bob Neuwirth e Joni Mitchell.

Guarda qui sotto il video di "Hard Rain" eseguita live da Bob Dylan nel 1975 in una tappa del leggendario tour: