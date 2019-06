U2, due album “classici” in vinile colorato

“The Unforgettable Fire” del 1984 e “How To Dismantle An Atomic Bomb” del 2004, due album della band di Bono, sono stati ripubblicati oggi, 7 giugno 2019, su etichetta Island in versione in vinile colorato, arricchiti da libretti di 16 pagine con i testi delle canzoni. “The unforgettable fire”, l’album di “Pride”, prodotto per gli U2 da Brian Eno e Daniel Lanois, è disponibile in vinile color vinaccia, “How To Dismantle An Atomic Bomb”, l’album di “Vertigo”, sempre prodotto dalla stessa coppia ma anche da Steve Lillywhite, Flood, Nellee Hooper, Chris Thomas, Jacknife Lee e Carl Glanville, è disponibile in vinile rosso (a seguire le tracklist).



‘The Unforgettable Fire’ tracklist:

‘A Sort Of Homecoming’

‘Pride (In The Name Of Love)’

‘Wire’

‘The Unforgettable Fire’

‘Promenade’

‘4th Of July’

‘Bad’

‘Indian Summer Sky’

‘Elvis Presley And America’

‘MLK’

‘How To Dismantle An Atomic Bomb’ tracklist:

‘Vertigo’

‘Miracle Drug’

‘Sometimes You Can’t Make It On Your Own’

‘Love And Peace Or Else’

‘City Of Blinding Lights’

‘All Because Of You’

‘A Man And A Woman’

‘Crumbs From Your Table’

‘One Step Closer’

‘Original Of The Species’

‘Yahweh’