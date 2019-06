Questo video dei Rolling Stones sembra essere stato girato oggi

I Rolling Stones hanno pubblicato in rete un vecchio filmato in cui suonano "You can't always get what you want": si tratta del video di un'esibizione di Jagger e soci del 1968 per uno speciale della BBC, diretto da Michael Lindsay-Hogg, che di lì a poco sarebbe stato chiamato a indossare i panni di regista di "Let it be" dei Beatles (con i quali aveva già collaborato per i video di "Paperback writer" e "Rain"). Il filmato ha più di cinquant'anni, ma la qualità dell'immagine è così alta - è stato chiaramente restaurato - che il video sembra essere stato girato oggi.

L'esibizione parte in sordina: Mick comincia a scatenarsi solamente dopo il primo minuto e il pezzo decolla, coinvolgendo anche il pubblico. Il video fa parte del dvd della nuova edizione dell'album dal vivo "The Rolling Stones Rock and Roll Circus". Originariamente uscito nel 1996, il disco è tornato oggi nei negozi (ma solo in quelli statunitensi: nel Regno Unito sarà disponibile dal 28 giugno) e contiene sia un cd (con le tracce rimasterizzate) sia il dvd con le riprese dell'evento.

Il "Rock and Roll Circus" vide i Rolling Stones condividere il palco degli Intertel TV Studios di Londra insieme ad altre star dell'epoca come gli Jethro Tull di Ian Anderson, gli Who, Marianne Faithfull e i Dirty Mac, la superband messa su appositamente per il Rock and Roll Circus e composta da John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards e Mitch Mitchell (batterista di Jimi Hendrix). Le riprese dell'evento, effettuate tra l'11 e il 12 dicembre del 1968, dopo varie peripezie furono finalmente mostrate al pubblico nel 1996.