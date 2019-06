Metroman recita per Calcutta: video

Metroman recita per Calcutta. È il performer diventato celebre grazie ai video - virali sui social - in cui si esibisce nei vagoni della metro di Milano e Roma, vero nome Niccolò Modica, il protagonista del videoclip di "Sorriso (Milano Dateo)" con regia di Francesco Coppola. Il video della canzone, uscita oggi, venerdì 7 giugno, comprende anche alcune clip che immortalano Metroman all'azione nei vagoni della metro di Milano, la città che fa da sfondo al testo del cantautore di Latina. Potete guardare il video proprio qui sotto:

"Sorriso (Milano Dateo)" arriva dopo "Due punti": entrambi i singoli non sono contenuti all'interno dell'ultimo disco di Calcutta, "Evergreen", uscito lo scorso anno. Che Calcutta stia già per pubblicare un nuovo album di inediti? Non è escluso che il disco del 2018 possa tornare nei negozi in formato repackaging, con nuove canzoni e le immagini del concerto all'Arena di Verona della scorsa estate, già utilizzate per il film "Tutti in piedi", uscito al cinema lo scorso inverno con regia di Giorgio Testi.

Calcutta, intanto, si appresta a tornare sui palchi: il nuovo tour estivo partirà questa sera da Treviso e terrà impegnato il cantautore fino a metà agosto (il 27 giugno sarà sul palco del Rock in Roma, all'Ippodromo delle Capannelle). I biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne.