David Crosby spiega come sopravvivere alla prigione

Il magazine statunitense Rolling Stone ha ingaggiato David Crosby per la loro nuova rubrica video ‘Ask Croz’, dove si può vedere il noto musicista californiano rispondere alle domande inviate via lettera dal pubblico.

Introducendo il primo episodio Crosby ha detto:

“Penso sia molto divertente che qualcuno mi chieda un consiglio su qualcosa, perché sono un po’ pazzo. Ma se lo fai, ti prometto che risponderò. Non ti garantisco che ti piacerà la risposta”.

Tra le lettere giunte a Croz, quella di una persona il cui fratello è finito in prigione per un reato legato alla droga, Crosby che fu condannato a cinque anni nel 1983, risponde così:

"Nessuno è fatto per la vita là dentro. Fidati di me, io ci sono stato. Digli di pensare ai fatti suoi. Un sacco di persone in galera cercano di battersi, perché non hanno nient'altro da fare".

E aggiunge, su quell'esperienza:

"Ha cambiato la mia vita, è così che ho dato un taglio alle droghe... Il peggior modo possibile per finire con la droga è in prigione. Non ti danno neanche l'aspirina, ti guardano e se ne vanno, ‘Ehi, rockstar, come ti senti?’ Non è stato divertente".

Un sedicenne scrive a Crosby di soffrire di ‘terrore esistenziale’. Ecco la risposta: