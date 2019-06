Osservatorio NUOVOIMAIE: i finalisti del Premio Lelio Luttazzi 2019

Lo scorso 10 maggio, presso la Biblioteca Stelio Crise di Trieste, si è tenuta l'ultima fase eliminatoria dell'edizione 2019 del Premio Lelio Luttazzi, concorso dedicato alla memoria del grande compositore, musicista, regista e performer scomparso nel 2010 del quale Osservatorio NUOVOIMAIE riferì già in occasione della seconda edizione: l'iniziativa, voluta dalla Fondazione intitolata all'artista presieduta dalla vedova Rossana Luttazzi, sostenuta - tra gli altri - da NUOVOIMAIE, e nata per scoprire e valorizzare i nuovi talenti sul panorama musicale italiano, ha visto esibirsi sul palco del capoluogo friulano gli emergenti selezionati nel corso delle fasi preliminari del contest, per l'occasione valutati da una giuria composta da Gabriele Centis (direttore artistico del TriesteLovesJazz e direttore della Casa della Musica di Trieste), Giuseppe Mormile (presidente e direttore artistico di VenetoJazz), Matteo Alfonso (musicista, compositore e docente di pianoforte jazz presso il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste), Piero Pieri (regista Rai) e la stessa Rossana Luttazzi.

Ad avere la meglio, nella categoria riservata al jazz, sono stati Francesco Maria Saporito (da Pisa, 16 anni), Francesco Pollon (da Treviso, 25 anni) e Danilo Tarso (da Taranto, 27 anni), mentre gli ammessi alla finale nella categoria dei cantautori sono Chiara Nikita Masini (da Lido di Camaiore, 19 anni), Giorgia Vianello (da Treviso, 28 anni) e Caterina Comeglio (da Milano, 28 anni): i sei artisti individuati nel corso delle fasi eliminatorie del concorso si esibiranno nella sera di oggi, 7 giugno, alla Casa del Jazz di Roma, per la serata finale del Premio, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Il trio di artisti della categoria Jazz, sul palco capitolino, proporrà una composizione originale e una rilettura di un brano firmato da Lelio Luttazzi, mentre i tre selezionati per la categoria Cantautori porteranno sul palco solo un brano inedito originale.

Nel comunicare le motivazione delle proprie scelte, la giuria ha indicato, per Danilo Tarso e Francesco Pollon “le qualità artistiche, la scrittura del brano inedito e l'esecuzione”; per Francesco Maria Saporito “l'incoraggiamento per la giovane età", sottolineando "lo spirito jazzistico ben orientato”; per Chiara Nikita Masini, Giorgia Vianello e Caterina Comeglio le "ottime qualità nelle performances" e la capacità di "aver tenuto presente nei brani inediti l'ironia e il gusto del Maestro Lelio Luttazzi".

Come già ricordato, la finale si terrà a Roma nella sera di oggi, 7 giugno, presso la Casa del Jazz, a partire dalle ore 20: ai due vincitori assoluti nelle rispettive categorie (nominati da una giuria composta da Riccardo Biseo, Rita Marcotulli, Stefano Palatresi, Franco Piersanti e Marco Tiso) saranno consegnate due Borse di Studio di 2000 euro ciascuna conferite da NUOVOIMAIE. All'evento prenderà parte anche il Lelioswing Quartet, ensemble tributo al Maestro triestino composto da Massimo Moriconi al contrabbasso, Nico Gori al clarinetto, Lorenzo Hengellera al pianoforte e Gianluca Nanni alla batteria: la serata sarà condotta da Dario Salvatori.

Leggi qui le puntate precedenti di Osservatorio NUOVOIMAIE.