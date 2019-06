Florence + The Machine, chiusura 'storica' per il tour 2018/2019

Terminerà il prossimo 19 settembre all'Acropoli di Atene, in Grecia, il tour in supporto a "High As Hope", il quarto e il più recente album dei Florence + The Machine, pubblicato il 29 giugno del 2018: il concerto in programma nel sito archeologico della capitale greca segnerà il ritorno dopo dieci anni della band capitanata da Florence Welch ad Atene. "L'arte greca e la mitologia hanno sempre giocato un ruolo molto importante nel mio lavoro, ecco perché non potevo pensare a un posto migliore per l'ultima data in supporto a 'High As Hope'", ha spiegato, in una nota, l'artista britannica.

La formazione di "How Big, How Blue, How Beautiful" è attualmente impegnata nella branca nordamericana del proprio tour: a partire dal prossimo 29 giugno i Florence + the Machine si sposteranno in Europa, dove si esibiranno - tra le altre città - a Londra, Edinburgo, Budapest e - per l'unica data nel nostro Paese - Milano, il prossimo 30 agosto, al festival Milano Rocks.