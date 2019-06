Liam Gallagher, accuse a Noel per il repertorio degli Oasis

Liam Gallagher, a margine della presentazione londinese del suo documentario "As It was", ha dichiarato che il fratello Noel non gli avrebbe dato il suo consenso per inserire le canzoni degli Oasis nel suo film: lo riferisce il New Musical Express. "Penso che la musica degli Oasis sia tutto ciò che gli sia rimasto. Lasciamolo andare avanti con quello", ha commentato Liam riguardo il rifiuto del fratello, ma - riferendosi al film - aggiunge: "Suona bene anche senza le canzoni degli Oasis, penso stia in piedi comunque".

“As It Was”, diretto da Charlie Lightening e Gavin Fitzgerald, si concentra sulla carriera solista del già frontman del gruppo di "Wonderwall", che ha debuttato in proprio nel 2017 con l'album “As You Were”, dopo aver militato negli Oasis tra il 1991 e il 2009, esperienza alla quale seguì quella nei Beady Eye, tra il 2009 e il 2014.

Liam Gallagher pubblicherà prossimamente la sua seconda prova da solista sulla lunga distanza, intitolata "Why Me? Why Not": al momento non sono stati resi noti dettagli dell'album come tracklist, eventuali ospiti e - soprattutto - data di pubblicazione. Domani, venerdì 7 giugno, sarà diffuso il primo estratto dal nuovo disco, "Shockwave".