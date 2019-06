Miley Cyrus canta i Nine Inch Nails (con l'ok di Trent Reznor)

Dopo le reiterate collaborazioni con i Flaming Lips e la buona prestazione al concerto-tributo in onore di Chris Cornell, Miley Cyrus prosegue nel cementare la propria credibilità anche in ambito rock: l'ex stellina Disney poi "evoluta" in provocatrice pop ha ottenuto il beneplacito da Trent Reznor per interpretare sul set "Head Like A Hole", brano dei Nine Inch Nails originariamente inserito in "Pretty Hate Machine", album d'esordio degli alfieri industrial a stelle e strisce pubblicato nel 1989.

La performance della Cyrus è inclusa in uno degli episodi della quinta stagione della serie targata Netflix "Black Mirror": nell'episodio - intitolato "Rachel, Jack And Ashley Too" - la popstar di "Bangerz" intona "Head Like A Hole" alterandone il testo. Quello che potrebbe sembrare ai più un (doppio) sacrilegio ha in verità ricevuto il pieno appoggio da Trent Reznor in persona: "Trent ha capito subito", ha spiegato a iNews il creatore della serie Charlie Brooker, "Ci siamo sentiti via e-mail, lui si è dimostrato contento abbastanza rapidamente. Ha voluto leggere la sceneggiatura, e a me è toccato riscrivere i suoi testi in modo allegro". "Trent ha pensato che [la cover di Miley Cyrus] fosse molto divertente", ha aggiunto la produttrice Annabel Jones: "Ha trovato la commedia dark molto divertente. Ci sono molti concetti oscuri nel film e troviamo godibile questa specie di sovversione infantile tra loro".

Per celebrare la rilettura di "Head Like A Hole", i Nine Inch Nails hanno reso disponibile nel proprio store ufficiale una speciale t-shirt commemorativa dell'evento: