Jethro Tull, inediti in arrivo a novembre

Brani inediti registrati dai Jethro Tull in tempi recenti saranno resi disponibili a partire dal prossimo mese di novembre: la nuova musica prodotta dai veterani britannici del prog non troverà spazio in un album convenzionale, ma bensì in un libro - intitolato "The Ballad of Jethro Tull" - che, secondo il leader della formazione Ian Anderson, celebrerà il cinquantennale dalla formazione del gruppo narrando "la storia definitiva dei Jethro Tull, raccontata in prima persona dai Jethro Tull".

Il volume - curato da Mark Blake con la supervisione di Anderson, e alla realizzazione del quale hanno contribuito tutti gli elementi, ex e attuali, della band - sarà disponibile in due versione: una standard, e l'altra deluxe - tirata in sole 500 copie, alla quale sarà allegato un sette pollici in vinile con brani inediti scritti e registrati per l'occasione.

Le nuove composizioni, nelle specifico, sono il poema scritto e narrato dallo stesso Anderson "The Ballad of Jethro Tull" (con, in sottofondo, un medley di classici del gruppo), sul lato A, e una lettura - sempre di Anderson - del poema del 1808 di Walter Scott "Marmion" musicata da una composizione di organo inedita e originale scritta e registrata da John O’Hara. La versione deluxe del volume, già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale del gruppo, è in vendita al prezzo di 275 sterline, poco meno di 310 euro.

I Jethro Tull hanno in programma tre date in Italia nel corso della prossima estate i prossimi 23 giugno e 15 e 16 luglio rispettivamente a Taormina, Cremona e Genova.