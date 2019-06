Avicii: ascolta in streaming l'album postumo "TIM"

E’ uscito “TIM”, l’album postumo di Avicii, il producer di natali svedesi morto suicida lo scorso 20 aprile 2018 all’età di 28 anni. Il ricavato netto dei proventi dell'album andrà alla Fondazione Tim Bergling (il vero nome di Avicii), un'organizzazione non profit che tratta di salute mentale, prevenzione del suicidio e organizzazioni per la conservazione della fauna selvatica.

Prima di morire Avicii aveva completato molti dei dodici brani di “TIM”, tra questi "Heaven", originariamente scritta e registrata nel 2014 con il frontman dei Coldplay Chris Martin. Avicii produsse poi la versione finale, che non è stata modificata, nel 2016.

L'uscita dell’album è stato preceduta da quella dei singoli "Tough Love" e "SOS", a quest’ultimo ha collaborato il cantante Aloe Blacc. I due avevano lavorato in precedenza su "Wake Me Up" nel 2013.

Tracklist:

01. Peace of Mind (feat. Vargas & Lagola)

02. Heaven (feat. Chris Martin)

03. SOS (feat. Aloe Blacc)

04. Tough Love (feat. Agnes & Vargas & Lagola)

05. Bad Reputation (feat. Joe Janiak)

06. Ain’t A Thing (feat. BONN)

07. Hold The Line (feat. A R I Z O N A)

08. Freak (feat. BONN)

09. Excuse Me Mr Sir (feat. Vargas & Lagola)

10. Heart Upon My Sleeve by Avicii & Imagine Dragons

11. Never Leave Me (feat. Joe Janiak)

12. Fades Away (feat. Noonie Bao)