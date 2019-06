Villa Ada Roma Incontra il mondo al via il 18 giugno: la line up

L'edizione 2019 di Roma Incontra il Mondo, il festival estivo ospitato da ormai qualche anno a questa parte dal laghetto di villa Ada, a Roma, partirà il 18 giugno con il concerto dei californiani Groundation. Giunta quest'anno alla sua ventiseiesima edizione, la rassegna propone una quarantanove giorni di programmazione che vedrà esibirsi sul palco oltre quaranta artisti: da Myss Keta a James Senese passando per Nada, Riccardo Sinigallia (in foto), Giuda, Tre Allegri Ragazzi Morti, Eugenio in via di Gioia, Giovanni Lindo Ferretti, Giorgio Poi, Hooverphonic, Canova, Fulminacci, Coma_Cose e Clavdio. Ecco, di seguito, tutti i nomi in cartellone:

18 giugno GROUNDATION (USA)

19 giugno M¥SS KETA (ITA)

20 giugno NADA e ORCHESTRA DEI BRACCIANTI (ITA)

21 giugno RICCARDO SINIGALLIA (ITA)

22 giugno GIUDA + WINSTONS (ITA)

23 giugno INTO THE WILD NIGHT show (ITA)

24 giugno TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + LUCIO LEONI (ITA)

25 giugno EUGENIO IN VIA DI GIOIA (ITA)

26 giugno GIOVANNI TRUPPI (ITA)

27 giugno MODENA CITY RAMBLERS (ITA)

28 giugno ORCHESTRACCIA (ITA)

29 giugno CARO FABER – ROMA CANTA DE ANDRÈ (ITA)

30 giugno CARO LUCIO – ROMA CANTA BATTISTI (ITA)

1 luglio GIOVANNI LINDO FERRETTI (ITA)

2 luglio I HATE MY VILLAGE + ZU (ITA)

3 luglio TINARIWEN (MALI)

4 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO

5 luglio OTTO OHM (ITA)

6 luglio BANDABARDÒ (ITA)

7 luglio MASSIMO VOLUME + GIARDINI DI MIRÒ (ITA)

8 luglio GARBAGE (USA)

9 luglio dEUS (BELGIO)

10 luglio GIORGIO POI (ITA)

11 luglio HOOVERPHONIC (BELGIO)

12 luglio GOD IS AN ASTRONAUT (IRLANDA) + MONO (GIAPPONE)

13 luglio CARAVAN PALACE (FRANCIA)

14 luglio CANOVA + FULMINACCI (ITA)

15 luglio NOUVELLE VAGUE (FRANCIA)

16 luglio "MENTRE RUBAVO LA VITA" GIOVANNI NUTI E MONICA GUERRITORE CANTANO ALDA MERINI

17 luglio RIVAL SONS (USA)

18 luglio MADELEINE PEYROUX (USA)

19 luglio NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBLE (USA)

20 luglio COMA_COSE (ITA)

21 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO

22 luglio THE LIBERATION PROJECT (RSA)

23 luglio CLAVDIO (ITA)

24 luglio CALEXICO + IRON WINE (USA)

25 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO

26 luglio GRUPO COMPAY SEGUNDO DE BUENA VISTA SOCIAL CLUB (CUBA)

27 luglio QUASI//FINLEY (USA//ITA)

28 luglio NU GUINEA (ITA)

29 luglio LATTE E I SUOI DERIVATI (ITA)

30 luglio JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE (ITA)

31 luglio BOHEMIAN SIMPHONY – THE QUEEN ORCHESTRA (ITA)

1 agosto EASY STAR ALL-STARS (GIAMAICA/USA)

2 agosto DATA IN AGGIORNAMENTO

3 agosto DATA IN AGGIORNAMENTO

4 agosto DATA IN AGGIORNAMENTO

5 agosto DATA IN AGGIORNAMENTO