Depeche Mode: Rockol regala i tappetini per giradischi della band

I Depeche Mode hanno appena spedito nei negozi due nuovi cofanetti della serie "The 12" vinyl singles collector's edition": "Black celebration" e "Music for the masses". In occasione dell'uscita dei due singoli in vinile Rockol regala i tappetini per giradischi della band guidata da Dave Gahan. Come fare? Semplicissimo.

Basta scrivere all'indirizzo e-mail contest@rockol.it le vostre generalità, rispondendo a questa semplicissima domanda sull'uscita:

Quale fu il primo singolo estratto dall'album "Black celebration" del 1986?

"The 12" vinyl singles collector's edition" è la serie di cofanetti in vinile dedicata ai singoli estratti dagli album dei Depeche Mode, tutti riproposti in alta qualità tecnica "audiophile", rimasterizzati dai nastri originali e prodotti agli Abbey Road Studios di Londra. La serie di uscite è stata inaugurata nell'agosto dello scorso anno con "Speak & spell" e "A broken frame".