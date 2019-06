Marco Carta: 'Non sono un ladro, hanno fermato la mia amica'

Durante un'ospitata in tv su Canale 5 Marco Carta ha ribadito la sua posizione circa l'episodio di furto in cui è stato coinvolto lo scorso venerdì, quando è stato fermato e arrestato - e in seguito rilasciato - alla Rinascente di Milano con l'accusa di aver rubato sei magliette dal valore complessivo di 1.200 euro: "Non sono un ladro, hanno fermato la mia amica", ha detto il cantante sardo, salito alla ribalta nel 2008 grazie alla vittoria ad "Amici" e vincitore nel 2009 del Festival di Sanremo con "La forza mia", "in cella mi sentivo un animale in gabbia ma di certo non rubo. Sono molto scosso. Ero con una persona che è stata fermata, un'amica che conosco da tempo. Io avevo una busta con delle cose pagate, con regolare scontrino. All'uscita gli addetti alla sicurezza ci hanno fermato e abbiamo dovuto seguirli. Poi ho visto che toglievano delle magliette dalla borsa della mia amica: ero sconcertato, allibito, per me non era possibile. Alla fine ci hanno separati: siamo saliti su due macchine della polizia e ci hanno portato in cella". Il cantante è stato rinviato a giudizio: l'udienza in tribunale è stata fissata per il prossimo settembre. Carta dovrà difendersi anche dalla testimonianza di un addetto alla sicurezza del megastore, che sembra incastrarlo.