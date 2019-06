Il ketchup di Ed Sheeran e le scarpe degli Who

Ed Sheeran è al lavoro con Heinz, iconico brand di salse, ad un'edizione speciale del ketchup prodotto dalla società statunitense dedicata proprio al rosso cantautore di Halifax. È stata simpaticamente ribattezzata "Edchup": ogni bottiglia avrà un'etichetta personalizzata con una emoji a forma di pomodoro a immagine e somiglianza di Ed Sheeran, che nel corso degli anni ha più volte dichiarato la sua passione per il ketchup prodotto dalla Heinz (facendosi pure tatuare il logo del brand sul braccio). Le bottiglie in edizione speciale arriveranno in vendita in Italia nei principali supermercati a partire da luglio. Le prime 150 saranno però disponibili a Framlingham, città natale di Ed Sheeran nel Suffolk: i fan dovranno cercare uno dei tre ristoranti take away preferiti del cantautore, il Rumbles Fish Bar, lo Zorbas e il Pizza and Grill.

E se Sheeran è al lavoro con Heinz ad un'edizione speciale del ketchup, Dr. Martens - marchio di calzature diventato celebre grazie agli stivaletti - dedicata agli Who una collezione speciale per celebrare Pete Townshend e soci: le scarpe di questa collezione speciale - che comprende sia stivaletti che sneakers - riprenderanno il simbolo circolare diventato celebre prima tra gli appartenenti al movimento mod e poi tra i seguaci degli Who a partire dall'album "Quadrophoenia" del 1973.