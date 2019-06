Blink-182 in tour per il ventennale di 'Enema of the State'

I festeggiamenti dei Blink-182 legati al ventennale del loro album "Enema of the State" non resteranno limitati solamente al concerto che lo scorso aprile ha visto la band californiana suonare il disco dal vivo per intero. Ora i Blink-182 hanno appena annunciato un tour tutto dedicato al ventesimo anniversario dall'uscita di "Enema of the State".

La tournée, che avrà come ospiti speciali Lil Wayne e Neck Deep, partirà il prossimo 27 giugno da Caolumbus, in Ohio, e terrà impegnati i Blink per tutta l'estate, fino al 20 settembre, quando la band chiuderà la serie di concerti con un evento a Brooklyn. Le date sono tutte negli Stati Uniti, ma non è da escludere che i Blink possano poi portare il tour del ventennale di "Enema of the State" anche in Europa.

To celebrate 20 years, we're playing Enema of the State in its entirety all summer long! And yes, we’re still playing the hits from the other albums, as well as new music. Get your tickets now, this is gonna be a fun one.



Parallelamente al tour del ventennale di "Enema of the State" il gruppo continuerà a lavorare ai pezzi che finiranno nel nuovo album di inediti, che dovrebbe raggiungere il mercato entro la fine del 2019.