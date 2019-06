Ecco i Rolling Stones a chi hanno chiesto di aprire i loro concerti

I Rolling Stones hanno annunciato tutti i supporter dei nuovi concerti del "No filter tour", al via il prossimo 21 giugno da Chicago dopo i recenti problemi di salute di Mick Jagger.

Ad aprire il concerto che segnerà il ritorno della band di "(I can't get no) Satisfaction" sui palchi saranno St. Paul & The Broken Bones. Sempre a Chicago, ma il 25 giugno, in apertura degli Stones si esibiranno i Whiskey Myers, mentre il 29 giugno ad aprire il concerto della band a Ontario, in Canada, saranno i Glorious Sons e i Beaches.

Le date di luglio vedranno sul palco dei Rolling Stones Ghost Hounds, Gary Clark Jr., Ivan Neville's Dumpstaphunk e Soul Rebels, Revivalists, Des Rocs, Bishop Gunn, mentre ad agosto prima di Mick Jagger e compagni si esibiranno i Wombats, Lukas Nelson & Promise of the Real, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Vista Kicks, Kaleo e Juanes.

Le nuove date del "No filter tour" terranno impegnati i Rolling Stones negli Stati Uniti fino al prossimo 31 agosto, quando la band chiuderà la tournée con un concerto all'Hard Rock Stadium di Miami.