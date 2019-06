Marlene Kuntz: cofanetto, cover e rarità per il trentennale

Da quando nel 1989 Cristiano Godano si è unito al nucleo embrionale dei Marlene Kuntz e si è messo al lavoro sui pezzi che sarebbero poi confluiti nell’esordio discografico della band, “Catartica”, uscito nel 1994, sono passati trent’anni. Per celebrare la ricorrenza la formazione piemontese lancerà sul mercato nelle prossime settimane due pubblicazioni, entrambe raccolte sotto la sigla MK30. La prima, "MK30 - Best & beautiful", è un cofanetto composto da triplo CD; la seconda, "MK30 - Covers & Rarities", è invece un doppio vinile. Entrambe le uscite sono previste per il 28 giugno, poco prima dunque che la band dia il via, con la data di Parma dell’11 luglio, al tour “30 : 20 : 10 MK²”, costruito sulla già sperimentata formula del concerto “doppio” e inteso a festeggiare con i fan i vent’anni di “Ho ucciso paranoia”, terzo album del gruppo.

"MK30 - Best & beautiful" raccoglie i titoli più rappresentativi dei Marlene Kuntz e alcune delle loro collaborazioni, come "Beautiful", il progetto realizzato insieme a Gianni Maroccolo e al produttore scozzese Howie B. Quanto a "MK30 - Covers & Rarities", il doppio vinile include cover e rarità, tra cui una versione di "Karma Police" dei Radiohead mai pubblicata fino a questo momento. Trovate le copertine dei due progetti e quella della cover di “Karma Police” di seguito:

Ecco le tracklist delle due pubblicazioni:

BEST & BEAUTIFUL (Cofanetto triplo CD)

Best Vol.1

Festa mesta

Sonica

Nuotando nell'aria

Lieve

Retrattile

Ape regina

L'esangue Deborah

L'odio migliore

Infinità

Ineluttabile

Canzone di oggi

La canzone che scrivo per te

Serrande alzate

Notte

Ci siamo amati

Schiele, lei, me

Best Vol. 2

Bellezza

Poeti

La lira di Narciso

Abbracciami

Musa

Uno

Io e me

Paolo anima salva

L'artista

Canzone per un figlio

Il genio (l'importanza di essere Oscar Wilde)

Osja amore mio

Nella tua luce

Narrazione

Lunga attesa

Fecondità

Beautiful, Vol. 3

Pow pow pow

Tarantino

In your eyes

Single too

Fatiche

White rabbit

Suzuki

What's my name

Giorgio

Gorilla

Flowers

I can play and I don't want to

COVERS & RARITIES (Doppio vinile)

Covers, Vol. 1

LATO A

Karma police

Impressioni di settembre

Monnalisa

Alle prese con una verde milonga

LATO B

Bella ciao

La Libertà

Non gioco più

Siberia

White rabbit

Rarities, Vol. 2

LATO A

A fior di pelle

Hanno crocifisso Giovanni

Aurora

Cometa

LATO B

Sotto la luna

Il pregiudizio

Canzone in prigione

Pensa