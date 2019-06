Con Levante e Il Volo nel backstage dei Music Awards 2019. Video

Tra la sera di ieri, mercoledì 5 giugno, e quella di oggi, giovedì 6, Rai 1 sta trasmettendo in prima serata i Music Awards 2019, doppio evento che sta vedendo sfilare all'Arena di Verona gli artisti di maggiore successo sul panorama musicale italiano nell'ultima stagione.

In questa terza parte e ultima parte del video backstage dell'evento vi proponiamo i nostri incontri con Levante e Il Volo.

"Il soundcheck è andato benissimo", ci spiega un'entusiasta Levante nel retropalco dei Music Awards 2019: "E' sempre un grande piacere, e una grande emozione, suonare all'Arena di Verona. Qui funziona sempre tutto bene, mi sento al sicuro: affronterò questa serata con la giusta emozione e, spero, con poca agitazione - perché sennò poi è un casino".

"Il mio set sarà molto energico, e come al solito farò la trottola per tutto il palco", ha raccontato la cantautrice siciliana: "Al di là della scena sul palco, mi auguro che alla gente arrivino soprattutto le parole delle canzoni". "La prossima estate tornerò finalmente a esibirmi dal vivo", ha proseguito Levante: "Con la mia band gireremo per anfiteatri e luoghi storici del nostro Paese, perché l'idea che abbiamo avuto è stata quella di portare sul palco il presente, il passato e il futuro in luoghi davvero magici". "Salire su un palco come quello dell'Arena, per me, rappresenta una tappa naturale dell'evoluzione", conclude l'artista: "Amo i club, mi piace esibirmi in posti piccoli, però avevo bisogno di crescere, e la mia musica è cresciuta insieme a me. E' stato il pubblico a portarmi qui, e mi ha portato dove sono adesso perché - credo - sono stata in grado di restare salda alle mie radici. Non so se c'è una formula, l'unica parola che mi viene in mente adesso è 'coerenza'".

"Per noi è motivo di orgoglio essere qui, in mezzo a tanti artisti", confermano - dal loro camerino - Il Volo: "Ultimamente il panorama della musica italiana sta cambiando, e stasera ogni artista proporrà il genere musicale che rappresenta. Noi, sul palco, proporremo un brano che fa parte del nostro ultimo album, 'A chi mi dice' [adattamento del brano dei Blue "Breathe Easy" firmato nel 2004 da Tiziano Ferro], e speriamo di far cantare tutta l'Arena".

"Crediamo che ci sia spazio per tutti, per il bel canto così come per ogni altro genere musicale: ognuno fa il suo", proseguono i tre artisti: "Tra il pubblico, questa sera, ci saranno molti che canteranno tutte le canzoni, a prescindere dal genere musicale. Questo significa che c'è spazio non solo per la musica che fa tendenza sulle piattaforme streaming". "La vera forza di un artista si vede dal live: la forza di un artista la vedi da come riempie palazzetti e arene. Noi non vediamo l'ora di tornare in tour questa estate: a giugno e luglio saremo in tournée in Italia e la serie di date la chiuderemo proprio qui, all'Arena di Verona".Buona visione!