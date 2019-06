Rihanna è la musicista più ricca del mondo

600 milioni di dollari: questo, secondo Forbes, è il capitale del quale disporrebbe Rihanna, la trentunenne popstar originaria di Barbados che si mise in luce nell'ormai lontano 2005 con il singolo "Pon de Replay", estratto dal suo album di debutto "Music of the Sun". Da allora, sotto i ponti, di acqua ne è passata: con la hit "Umbrella" del 2007, prodotta da Jay-Z, la cantante - che a oggi è riuscita a mettere in bacheca ben nove Grammy Award - riuscì a guadagnare la fama internazionale, da allora pervicacemente coltivata con un'intensa attività dal vivo ai quattro angoli del globo e ritmi di pubblicazione serratissimi - fino a "Unapologetic" del 2012, in pratica un album ogni due anni o poco meno.

Alle sua fortunata attività musicale, Rihanna ha affiancato altrettanto fortunate imprese commerciali come la Fenty Beauty, il suo marchio di biancheria intima fondato in collaborazione con Sephora, che in poche settimane di attività sul mercato fu in grado di accumulare utili per oltre 100 milioni di dollari, e che oggi include varie branche dedite alla produzione di abbigliamento, accessori e cosmetici.

A soli 31 anni, insomma, RiRi - questo il soprannome scelto da Rihanna per presentarsi su social, dove, manco a dirlo, è seguitissima, con oltre 71 milioni di follower solo sul proprio canale Instagram ufficiale - è stata capace di surclassare, almeno in termini finanziari, colleghe con carriere molto più lunghe e consolidate alle spalle, come, per esempio, Madonna, Celine Dion e Beyoncé, i cui patrimoni sono stati stimati da Forbes rispettivamente in 570, 450 e 400 milioni di dollari.