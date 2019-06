Bruce Springsteen festeggia "Born in The U.S.A.": su YouTube tutto il disco live

Da qualche tempo, il Boss sta pubblicazione su YouTube i film, i concerti e i documentari precedentemente diffusi in videocassetta, DVD e altri supporti fisici. Qualche tempo fa era toccato a "Bruce Springsteen with the Sessions Band: Live in Dublin". Ma la pubblicazione di oggi è di un altro livello, e non casuale. Il Springsteen celebra i 35 anni di "Born in the U.S.A." (pubblicato il 4 giugno 1985) postando su YouTube un'esecuzione integrale del disco registrata nel 2013 a Londra con la E Street Band. Come nei casi precedenti, non si tratta di materiale inedito: "Born in the U.S.A. Live" venne diffuso nel 2014 come DVD aggiuntivo alla versione deluxe del disco di studio "High hopes".

Si può vedere qua sotto - un modo per ingannare l'attesa del nuovo album "Western stars", in uscita il 14 giugno