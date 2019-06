Elisa, esce il 7 giugno l’EP in inglese ‘Secret Diaries’

View this post on Instagram

Mega ultra felice di potervi dire che sta per uscire un EP con quattro canzoni nuove in inglese e una che avete sentito in Diari Aperti in italiano, ma che qui troverete nella sua versione originale in inglese. Sono brani fatti in casa, poco prodotti, non sono passati per molte mani e molti studi. Li ascolterete così come li ascolto io nelle mie cuffie quando sono ancora dei demo... Volevo condividerli così come sono, senza togliere e senza aggiungere niente alla realtà. Un altro piccolo grande sogno che si realizza, un nuovo contenitore magico dove potranno in futuro arrivarne altri. Secret Diaries. Dal 7 giugno fuori su tutte le piattaforme digitali! #secretdiaries