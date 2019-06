Bruce Springsteen, il nuovo album canzone per canzone: "Sundown"

Venerdì 14 giugno esce “Western stars”, il nuovo album di Bruce Springsteen. E’ il primo lavoro di inediti da 5 anni a questa parte: una stupenda raccolta di canzoni dal suono inaspettato eppure totalmente americano, in cui il Boss racconta le storie di personaggi in spazi aperti, combattuti tra la vita on the road negli spazi aperti dell’Ovest americano e la ricerca di speranza e amore per sopravvivere a questi tempi duri.

Rockol vi accompagna con il racconto di ogni canzone dell’album, che abbiamo ascoltato in anteprima, e da cui vi anticipiamo una parte dei bellissimi testi.

Una canzone che gioca sui contrasti, sui chiaroscuri musicali e tematici: piano ed archi ed una melodia aperta per raccontare invece lo spaesamento del protagonista che dice “I’m twenty five hundred from where I wanna be”.

Un brano che ricorda “Girls in their summer clothes”, con cori alla Beach Boys e riferimenti a Jimmy Webb: “I work all day on the county line” canta il Boss, echeggiando “Wichita Lineman”: