Bruce Springsteen, il nuovo album canzone per canzone: "Chasin' wild horses"

Venerdì 14 giugno esce “Western stars”, il nuovo album di Bruce Springsteen. E’ il primo lavoro di inediti da 5 anni a questa parte: una stupenda raccolta di canzoni dal suono inaspettato eppure totalmente americano, in cui il Boss racconta le storie di personaggi in spazi aperti, combattuti tra la vita on the road negli spazi aperti dell’Ovest americano e la ricerca di speranza e amore per sopravvivere a questi tempi duri.

Rockol vi accompagna con il racconto di ogni canzone dell’album, che abbiamo ascoltato in anteprima, e da cui vi anticipiamo una parte dei bellissimi testi.

Proseguiamo con "Chasin' wild horses" - trovate le storie delle canzoni pubblicate finora su questa pagina. Qua invece la recensione completa del disco

Il rimpianto è il secondo momento dell’arco narrativo del disco: rendersi conto del tempo perso a inseguire chimere e cavalli selvaggi. La canzone inizia voce e chitarra, poi inserisce banjo, slide guitar e archi, con apertura cinematografica.

Leggi il testo e ti immagini gli spazi aperti:

Guess it was somethin' I shouldn't have done Guess I regret it now

Ever since I was a kid

Tryin' to keep my temper down is like Chasin' wild horses,

chasin' wild horses Chasin' wild horses

Left my home, left my friends I didn't say goodbye

I contract out to the BLM Up on the Montana line

Chasin' wild horses, chasin' wild horses