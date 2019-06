Bruce Springsteen, "Western stars" canzone per canzone: "Drive Fast (The Stuntman)"

Venerdì 14 giugno esce “Western stars”, il nuovo album di Bruce Springsteen. E’ il primo lavoro di inediti da 5 anni a questa parte: una stupenda raccolta di canzoni dal suono inaspettato eppure totalmente americano, in cui il Boss racconta le storie di personaggi in spazi aperti, combattuti tra la vita on the road negli spazi aperti dell’Ovest americano e la ricerca di speranza e amore per sopravvivere a questi tempi duri.

Rockol vi accompagna con il racconto di ogni canzone dell’album, che abbiamo ascoltato in anteprima, e da cui vi anticipiamo una parte dei bellissimi testi.

Proseguiamo con "Drive Fast (The Stuntman)" - trovate le storie delle canzoni pubblicate finora su questa pagina. Qua invece la recensione completa del disco

Si rallenta con un brano che parte intimista, piano e chitarra e la voce più avanti, poi si apre con batteria e archi per poi rallentare di nuovo. Sembra di ritrovare l’attore cowboy di “Western Stars”, diventato una controfigura, che racconta la sua storia: “Drive fast, fall hard, keep me in your hart/don’t worry about tomorrow, don’t mind the scars”, e invece le ferite della vita lasciano il segno, eccome: ho dell’acciaio nella gamba, ma almeno cammino fino a casa, dice Springsteen, ma la fatica inizia a farsi sentire.