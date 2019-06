Bruce Springsteen, il nuovo album canzone per canzone: "Western stars"

Venerdì 14 giugno esce “Western stars”, il nuovo album di Bruce Springsteen. E’ il primo lavoro di inediti da 5 anni a questa parte: una stupenda raccolta di canzoni dal suono inaspettato eppure totalmente americano, in cui il Boss racconta le storie di personaggi in spazi aperti, combattuti tra la vita on the road negli spazi aperti dell’Ovest americano e la ricerca di speranza e amore per sopravvivere a questi tempi duri.

Rockol vi accompagna con il racconto di ogni canzone dell’album, che abbiamo ascoltato in anteprima, e da cui vi anticipiamo una parte dei bellissimi testi.

Proseguiamo con la title-track - trovate le storie delle canzoni pubblicate finora su questa pagina. Qua invece la recensione completa del disco

Uno dei capolavori del disco, sia per il tema che per l’arrangiamento: una steel guitar, la voce con il vibrato, un piano e l’apertura con gli archi a disegnare il paesaggi desertici del testo. La melodia tipicamente springsteeniana ricorda alcuni momenti di “Nebraska”, ma con un arrangiamento più ricco. “Ride me down easy, ride me down easy, tonight the western stars are shining bright again”, canta Bruce, raccontando storie di attori che si affidano al viagra, storie di cowboy di serie B (“Once I was shot by John Wayne/Yeah, it was towards the end”) e di spazi aperti. L’unico accenno direttamente politico del disco: “Our American brothers cross the wire and bring the old ways with them”.

Nei personaggi si insinuano i primi dubbi e la nostalgia del passato: “