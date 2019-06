Bruce Springsteen, "Western stars" canzone per canzone: "The wayfarer"

Venerdì 14 giugno esce “Western stars”, il nuovo album di Bruce Springsteen. E’ il primo lavoro di inediti da 5 anni a questa parte: una stupenda raccolta di canzoni dal suono inaspettato eppure totalmente americano, in cui il Boss racconta le storie di personaggi in spazi aperti, combattuti tra la vita on the road negli spazi aperti dell’Ovest americano e la ricerca di speranza e amore per sopravvivere a questi tempi duri.

Rockol vi accompagna con il racconto di ogni canzone dell’album, che abbiamo ascoltato in anteprima, e da cui vi anticipiamo una parte dei bellissimi testi.

Proseguiamo con "The wayfarer'" - trovate le storie delle canzoni pubblicate finora su questa pagina. Qua invece la recensione completa del disco

Un pizzicato, un giro di violino e qualche tocco di piano; una melodia dritta ed efficace: Poi gli archi entrano più decisi e iniziano a guidare il brano: si inizia a sentire l’influenza di Roy Orbison e del “southern california pop” citato nelle interviste. Ad un certo punto arrivano fiati alla Bacharach, su cui si inserisce l’organo di David Sancious (membro della primissima versione della E Street Band: non suonava con Springsteen dagli anni ‘70) e i cori di Patti Scialfa e di Soozie Tyrell.

Un altro capitolo del racconto iniziato con "Hitch Hikin'":

Same sad story, love and glory goin' round and round

Same old cliché, wanderer on his way slippin' from town to town Some find peace here on the sweet streets, the sweet streets of home

Where kindness falls and your heart calls fora permanent piace of your own l'm a wayfarer baby, I drift from town to town

When everyone's asleep and the midnight bells sound

Wheels are hissin' up the highway spinning round and round.

Where are you now, where are you now Where are you now...