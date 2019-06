Bruce Springsteen, "Western stars" canzone per canzone: "Hitch-hikin'"

Venerdì 14 giugno esce “Western stars”, il nuovo album di Bruce Springsteen. E’ il primo lavoro di inediti da 5 anni a questa parte: una stupenda raccolta di canzoni dal suono inaspettato eppure totalmente americano, in cui il Boss racconta le storie di personaggi in spazi aperti, combattuti tra la vita on the road negli spazi aperti dell’Ovest americano e la ricerca di speranza e amore per sopravvivere a questi tempi duri.

Rockol vi accompagna con il racconto di ogni canzone dell’album, che abbiamo ascoltato in anteprima, e da cui vi anticipiamo una parte dei bellissimi testi.

Partiamo con "Hitch-hikin'" - trovate le storie delle canzoni pubblicate finora su questa pagina. Qua invece la recensione completa del disco

Un inizio delicato, suonato dal solo Springsteen voce e chitarra, poi entrano gli archi e la canzone cresce, senza mai aprirsi del tutto. E’ l’inizio della storia, sia musicalmente, sia tematicamente. Il personaggio vive la vita on the road, incontrando una galleria di persone simili a lui:

Family man gives me a ride

Got his pregnant Sally at his side Yes, indeed sir, children are a gift Thank you kindly for the lift

l'm hitch hikin' all day long

(...)

Trucker gears his engine down

Says, "Climb on up son, l'm highway bound"

Dashboard picture of a pretty giri l'm ridin' high on top of the world

“I’m a rolling stone just rolling now” è una citazione dylaniana rovesciata: qua il protagonista vive la sua condizione in maniera quasi spensierata, e così gli altri protagonisti della prima parte dell’album. Ma come nel brano di Dylan arriveranno tutti a realizzare “How does it feel to be on your own”.