Metallica: i demo pre-Kill 'Em All

Prima di giungere alla firma del contratto con la neonata Megaforce Records, i Metallica affrontano la classica trafila dei demo,ossia i nastri promozionali: negli anni Ottanta sono fondamentali per ogni band emergente, come biglietto da visita da consegnare al discografico di turno. Queste cassette,poi, circolano molto tra i metal kid, attraverso il circuito dei tape trader.

Power Metal

La demo-grafia dei Metallica non è particolarmente intricata e, a voler adottare un approccio scientifico, contempla solo tre titoli – nella migliore delle ipotesi. Il primo nastro è Power Metal (1982), che vede all’opera la formazione Hetfield, Ulrich, Mustaine e McGovney. Consta di quattro soli pezzi registrati nell’aprile del 1982 nel garage di McGovney e non ha un titolo, ma viene in seguito battezzato prendendo ispirazione dai biglietti da visita che lo accompagnano, fatti stampare dalla band per l’occasione.

La cassetta contiene solo brani originali: quattro colpi andati a segno, visto che finiranno (ovviamente riregistrati – The Mechanixmolto rimaneggiata e col titolo cambiato in The Four Horsemen) tutti su Kill ‘Em All, divenendo classici della band.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM -

terza parte dalla Cover story di Andrea Valentini pubblicata su Vinyl n.8 -

qua la prima parte

qua la seconda parte

​qua la terza parte