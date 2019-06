I Wanna Rock: Iggy Pop

La definizione di “Godfather of Punk” gli deriva, meritatamente, dalle gesta ante-litteram compiute all’alba degli anni Settanta con i suoi Stooges all’insegna di quel “raw power” che intitolava uno dei loro album. Ma James Newell Osterberg, in arte Iggy Pop, ha poi trascorso la gran parte della sua carriera come artista solista, portando all’esasperazione la sua cifra stilistica all’insegna della trasgressione (e del quasi-nichilismo fisico) e dimostrandosi capace di cambiare registro proprio in piena era punk con un piccolo aiuto da parte dell’amico David Bowie (“The idiot” e “Lust for life”). Il 10 giugno 1981 viene pubblicato “Party”, il quinto album da solista dell’Iguana del rock: tra i migliori pezzi del disco “Pumping for Jill”.

IGGY POP E' IL PROTAGONISTA DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE