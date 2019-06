I Wanna Rock: James Taylor

Non molti sanno o ricordano che la stella di James Taylor cominciò a brillare grazie alla… Apple. Non a quella di Steve Jobs, ma quella dei Beatles, per la quale firmò un contratto discografico nel 1968 – fu uno dei primissimi artisti della loro nuova etichetta e venne selezionato da Peter Asher dopo essersi rifugiato a Londra per allontanarsi dalla tentatrice New York, dove era diventato dipendente dall'eroina. Da allora la sua carriera ha attraversato alti e bassi ma la qualità dei suoi pezzi e della sua voce suadente e rilassata raramente hanno tradito. Nel suo catalogo di cantautore confessionale spicca, tra gli altri, il suo nono album, intitolato semplicemente con le sue iniziali, “JT”: fu il primo disco inciso per la Columbia Records ed al suo interno si trova un grande brano intitolato “Terra Nova”, interpretato insieme a Carly Simon (solo una tra le varie collaborazioni eccellenti del disco, come quelle con linda Ronstadt e David Sanborn).

