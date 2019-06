I Wanna Rock: Bruce Springsteen

Il 23 settembre di quest’anno Bruce Springsteen compirà 70 anni: sembrerà quasi incredibile a chi lo ha visto dal vivo negli ultimissimi anni in Italia, ma è vero. E mentre si accinge a dare alle stampe il nuovo “Western Stars”, preceduto da “Hello sunshine”, il Boss può voltarsi indietro e contare ben 18 albums in studio e 5 dal vivo lungo una carriera discografica cominciata nel gennaio del 1973 con l’album "Greetings from Asbury Park, N.J.”. Di quell’LP ricordiamo soprattutto “Blinded by the light”, “Spirits in the night” e “For you": era il periodo nel quale veniva promosso (con sua somma disapprovazione) come “il nuovo Dylan” e mancavano ancora due anni alle copertine simultanee di “Time” e “Newsweek” conquistate con il suo classico assoluto “Born to run". Giusto dieci anni fa dava alle stampe “Working on a dream”, mentre l’ultima fatica in studio risale a “High hopes” (2014). Da ultimo, Springsteen ha pubblicato l’autobiografia best-seller “Born to run” e, dopo gli ennesimi vari tour esplosivi con la E Street Band, ha trascorso il 2018 lavorando a teatro dal lunedì a venerdì, come testimoniamo l’album e il film “On Broadway”.

BRUCE SPRINGSTEEN E' IL PROTAGONISTA DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE