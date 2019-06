Voci: Apple rimuove iTunes?

Apple potrebbe ritirare iTunes, l'applicazione sviluppata e distribuita dalla società di Cupertino per riprodurre file multimediali e per acquistare - tramite il servizio iTunes Store - musica, video e film. Per ora si tratta solamente di voci, ma l'annuncio da parte di Apple potrebbe arrivare questa sera, lunedì 3 giugno, in occasione del debutto di WWDC, The Apple Worldwide Developers Conference, una tre giorni di eventi e incontri dedicati agli sviluppatori Apple in programma fino al 7 giugno a San Jose, in California. Secondo alcune indiscrezioni, Apple potrebbe rimpiazzare iTunes con tre nuove app per Mac, una per la musica, una per i video e una per i podcasts.