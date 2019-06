Run the Jewels, voci: al lavoro sul nuovo album con Rick Rubin?

Per il loro nuovo album in studio i Run the Jewels avrebbero deciso di avvalersi della collaborazione di un produttore di tutto rispetto: si tratterebbe di Rick Rubin, un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. El-P e Killer Mike lo avrebbero comunicato ai loro fan tramite una mail inviata con la loro newsletter: "Non vediamo l'ora di condividere questa musica con voi. Questo disco sarà un cazzotto in faccia. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e continuiamo a lavorare a quello che secondo noi è il nostro miglior disco".

I Run the Jewels hanno fatto il loro esordio discografico ufficiale nel 2013 con l'eponimo album in studio, seguito nel 2014 da "Run the Jewels 2" e nel 2016 da "Run the Jewels 3". Nel 2018 hanno fatto da supporter al tour di Lorde legato all'album "Melodrama" e la loro collaborazione con Danger Mouse e Big Boi per "Chase me" ha ottenuto una nomination come "Best Rap Song" ai Grammy Awards.