Imagine Dragons a Firenze: la scaletta del concerto

Una sorta di anteprima di quella che sarà l'edizione 2019 di "Firenze Rocks", al via il prossimo 13 giugno? In un certo senso sì. A scanso di equivoci, il concerto degli Imagine Dragons di questa sera, domenica 2 giugno, non fa parte del cartellone della manifestazione fiorentina, però l'evento è stato ospitato dalla Visarno Arena, la stessa location che dal 13 al 16 giugno ospiterà i concerti di - tra gli altri - Tool, Smashing Pumpkins, Dream Theater, Ed Sheeran, Eddie Vedder, Glen Hansard, Cure, Sum 41 e Editors. La scaletta del concerto ha visto la band guidata da Dan Reynolds sfoderare una dietro l'altra le sue principali hit, oltre ai brani contenuti nell'ultimo album "Origins", uscito a novembre: da "Believer" a "Radioactive", passando per "Whatever it takes", "Thunder" e "On top of the World". Ecco tutti i brani suonati dagli Imagine Dragons a Firenze:

"Believer"

"It's time"

"Whatever it takes"

"Natural"

"Shots"

"I bet my life"

"Yesterday"

"Every breath you take"

"I'll make it up to you"

"Start over"

"Mouth of the river"

"Thunder"

"I don't know why"

"Zero"

"Demons"

"On top of the World"

"Radioactive"

Così gli Imagine Dragons sono tornati ad esibirsi in Italia a distanza di qualche mese dall'esibizione dello scorso settembre sul palco di Milano Rocks.