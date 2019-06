Marco Carta rinviato a giudizio: udienza in tribunale a settembre

Non sarà un'estate come le altre per Marco Carta, dopo l'episodio della Rinascente dello scorso venerdì. Più che concentrarsi sulla promozione del suo nuovo album di inediti, in uscita il prossimo 21 giugno, il cantante salito alla ribalta nel 2008 grazie alla vittoria ad "Amici" dovrà pensare a come affrontare l'udienza in tribunale che lo aspetta il 20 settembre: lì dovrà chiarire cosa è successo veramente alla Rinascente. Arrestato con l'accusa di furto aggravato, il cantante è stato rilasciato poche ore dopo poiché il giudice non ha convalidato l'arresto. Ma resta comunque imputato di furto aggravato in concorso, come riferisce il Corriere della Sera riportando anche la testimonianza dell'addetto alla sicurezza del megastore, che sembra incastrare il cantante. Carta, però continua a ribadire di essere estraneo ai fatti: "Sono una persona onesta e certamente non rubo", ha fatto sapere tramite un comunicato stampa.