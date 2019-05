Concerti: Jonas Brothers, una data italiana il prossimo anno

I Jonas Brothers annunciano il loro ‘Happiness Begins Tour’ che farà tappa in Europa in 15 città, una di queste tappe riguarda l’Italia. Kevin, Joe e Nick Jonas si esibiranno infatti al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano, il 14 febbraio del prossimo anno.

Sul palco la band presenterà i brani del nuovo album “Happiness Begins”, in uscita a giugno, ben dieci anni dopo “Lines, Vines and Trying Times”. Il primo singolo estratto dal nuovo disco è “Sucker”.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation sul sito livenation.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 giugno, per 24 ore. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 del 6 giugno sul circuito Ticketone, su Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati.