I wanna rock , Janis Joplin

Tristemente nota per essere parte del funereo “club dei 27” (è una delle più famose rockstar scomparse a quell’età), Janis Joplin visse la propria carriera musicale praticamente nella manciata di anni che vanno dal 1967 - quello in cui venne pubblicato il primo album con Big Brother & The Holding Company, quel “Cheap thrills” che conteneva tra le altre “ Summertime”, cover del classico di George Gershwin, e “Piece of my heart”, che la rivelò al grande pubblico - e la fine del 1970, quando purtroppo mori prematuramente. Nel mezzo, come per molti artisti americani suoi contemporanei, un 1969 da ricordare: non solo fu l’anno in cui partecipò a Woodstock affermandosi come una delle attrazioni maggiori, ma debuttò con il suo primo vero album solista, "I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!”. Al suo interno troviamo la celebre “Try (Just a little bit harder)”, forse il suo brano più noto. La texana ribattezzata “Pearl”, alla quale viene unanimemente riconosciuta la migliore voce bianca del blues rock femminile, fu ritrovata esanime a Hollywood nell’ottobre 1970 stroncata da un’overdose di eroina.

