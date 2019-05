Fabrizio Moro direttore artistico di TIMMUSIC per una settimana

Fabrizio Moro arriva su TIMMUSIC come direttore artistico per una settimana, proponendo una programmazione speciale che ripercorre i generi musicali che lo hanno maggiormente influenzato. L’artista si racconta attraverso i brani che più hanno contribuito alla sua formazione e alla sua carriera raccolti in speciali playlist che meglio rappresentano la sua idea di musica.

La programmazione di TIMMUSIC da oggi, 31 maggio, al 6 giugno verrà curata da Fabrizio Moro: nelle sue scelte passerà dal rap, pop internazionale, rock, dance fino ad arrivare a trap e indie.

Il cantautore romano si racconta, inoltre, con l’AlbumStory “Figli di nessuno”, l’ultimo lavoro uscito lo scorso aprile per Sony Music Italy: Fabrizio Moro brano dopo brano presenta il suo nuovo disco lanciato dal singolo “Ho bisogno di credere”.

Da oggi, per la prima volta, Editor for a week arriva su TIMVISION: le telecamere racconteranno cosa accade durante una riunione di redazione con un direttore artistico d’eccezione.

L’esperienza come “direttore artistico speciale” per TIMMUSIC è stata vissuta da Fabrizio Moro molto positivamente:

E’ stata inizialmente un po' difficile. Ogni volta che mi cimento in qualche cosa di nuovo ho sempre un po' d'ansia, di insicurezze e paure. Però devo dire alla fine mi sono divertito, dopo il primo giorno, il secondo ha iniziato a scorrere in maniera più benevola per me. Sono stato molto bene, mi sono divertito tantissimo, potete prendermi anche a lavorare qui se vi piacciono le mie playlist."



TIMMUSIC, la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming, permette di ascoltare milioni di brani di tutti i generi, creare playlist personali o ascoltare quelle proposte dall’APP, trovare contenuti esclusivi, album e singoli anche in anteprima, scoprire le classifiche settimanali e condividere tutto sui principali social network. L’App TIMMUSIC è disponibile su tutti gli store per tutti, anche per clienti di altri operatori mobili. I clienti TIM, con un’offerta dati attiva, non consumano Giga e possono fruire del servizio fino ad esaurimento del bundle dati dell’offerta mobile, se il servizio è utilizzato su rete mobile TIM e su territorio italiano. In roaming il traffico dati associato all’utilizzo del servizio è addebitato in base al profilo tariffario dati.