Coez, guarda il video con i momenti migliori di 'È sempre bello'

Tripletta per Coez al Palazzo dello Sport di Roma, che ieri sera, venerdì 31 maggio, ha ospitato l'ultimo dei tre concerti legati a "È sempre bello", il nuovo album in studio del cantautorapper. Dopo i due concerti di martedì 28 e mercoledì 29, Coez è tornato ad esibirsi sul palco del palasport capitolino per salutare un'ultima volta i fan prima di prendersi una pausa dall'attività live in attesa del tour vero e proprio, che partirà a settembre e che lo vedrà esibirsi per la prima volta in dieci anni di carriera nei principali palazzetti dello sport italiani. Non smetterà comunque di lavorare, anche durante l'estate. Nel backstage dei suoi concerti a Roma ci ha confidato di essere intenzionato a pubblicare - nel futuro prossimo - un dvd per mostrare i retroscena legati alle lavorazioni di "È sempre bello": "Ho già la copertina. Con Niccolò Contessa [I Cani, produttore dell'album, ndr] ho registrato tutto il disco. Avrò circa sessanta ore di girato mentre scriviamo tutte le canzoni. Se uno di questi pezzi diventerà una hit, noi avremo il momento preciso in cui quella canzone è nata. Ci tengo, con me ho sempre una videocamera o un cellulare per documentare quello che faccio". Qui sotto, intanto, vi mostriamo i momenti migliori dei concerti romani:

Il tour di "È sempre bello", dopo le anteprime romane, partirà ufficialmente il prossimo 29 settembre dall'Arena di Verona e terrà impegnato Coez sui palchi almeno fino alla fine di dicembre. I biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne