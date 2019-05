Bruce Springsteen: ecco dove acquistare in anteprima il nuovo album

È praticamente tutto pronto per il ritorno sulle scene di Bruce Springsteen con il suo nuovo album "Western stars", primo disco di inediti del Boss dai tempi di "Wrecking ball" del 2012. Anticipato dai singoli "Hello sunshine" e "There goes my miracle", usciti a distanza di poche settimane l'uno dall'altro tra la fine di aprile e i primi di maggio, ai quali proprio oggi si è andato ad aggiungere "Tucson train", l'album arriverà nei negozi il prossimo 14 giugno. I fan italiani di Springsteen potranno acquistarlo in anteprima grazie ad un'iniziativa che coinvolgerà alcuni negozi di dischi della Penisola.

Dodici negozi di musica rimarranno aperti dalle 21 del 13 giugno, il giorno precedente l'uscita di "Western stars", fino alle prime ore del 14 giugno, con iniziative promozionali di vario genere che potranno prevedere anche dei gadget in regalo. Dalla mezzanotte del 14 giugno nei negozi sarà possibile anche acquistare in anteprima l'album. Questi i negozi che aderiranno all'iniziativa:

MUZAK DISCHI SNC CERUTTI & BRUNA - C.so Nizza, 27 – Cuneo (CN)

EXIT MUSIC SNC - Via Tapparelli, 43 – Savigliano (CN)

VARESE DISCHI SRL - Via Manzoni, 3 – Varese (VA)

SKY STONE & SONGS - Piazza Napoleone, 22 – Lucca (LU)

SIMPHONY DI PALOMA FABRIZIO - Piazza Conte Camillo Cavour, 23 – Livorno (LI)

SEMM MUSIC STORE & MORE - Via Oberdan, 24F – Bologna (BO)

MIPATRINI - Strada Trasimeno, 7/A – Perugia (PG)

RIVA MUSICA - Piazza Stesicoro, 37 – Catania (CT)

FIREFLY - Vico Domenico Asselta, 5/7 – Potenza (PZ)

DISCLAN – via Roma, 32 – Salerno (SA)

CENTRO MUSICA CAUSARANO - Corso Vittorio Emanuele, 165 - Bari

ANGOLO DELLA MUSICA – via Aquileia, 89 - Udine (UD)

Bruce Springsteen potrebbe tornare ad esibirsi in Italia nel 2020, accompagnato dalla sua E Street Band. Lo ha lasciato intendere lo stesso rocker in una dichiarazione rilasciata a La Repubblica lo scorso fine settimana, in occasione del suo passaggio a Roma per la partecipazione della figlia Jessica ad un concorso ippico ospitato in piazza di Siena, a Villa Borghese.