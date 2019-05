Cure, guarda il concerto per l'anniversario di 'Disintegration'

Iggi, giovedì 30 maggio, i Cure si sono esibiti al teatro dell'Opera di Sidney, in Australia, in uno dei primi concerti celebrativi per il trentennale di "Disintegration", uno dei capitoli più rilevanti nella discografia della band guidata da Robert Smith originariamente pubblicato nel 1989. L'evento è stato trasmesso in diretta audio video da YouTube, e lo si può rivedere nel frame qui sotto:

La regia dell'evento è stata curata da Nick Wickham, storico collaboratore della formazione britannica iscritta quest'anno nelal Rock and Roll Hall of Fame insieme a - tra gli altri - Radiohead, Janet Jackson, Roxy Music, Stevie Nicks e Def Leppard.

Quella di oggi nella celebre struttura australiana è la quinta e ultima delle date che hanno composto la residency a Sidney della band, iniziata lo scorso 24 maggio e proseguita il 25, 27 e 28 di questo mese. Il concerto è stato diviso in tre parti: una prima, con canzoni scritte e/o incise nel periodo di "Disintegration", quindi l'album in sequenza originale, e bis.

SETLIST

B-Sides and Demos

Delirious Night

Fear of Ghosts

No Heart

Esten

2 Late

Out of Mind

Babble



Disintegration

Plainsong

Pictures of You

Closedown

Lovesong

Last Dance

Lullaby

Fascination Street

Prayers for Rain

The Same Deep Water as You

Disintegration

Homesick

Untitled



Disintegration

BIS #1