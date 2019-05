Nek, un concerto all'Arena di Verona e un tour in Europa: le date

Il prossimo 22 settembre Nek tornerà a esibirsi dal vivo con uno show speciale all'Arena di Verona: lo spettacolo sarà il primo della serie con la quale Filippo Neviani promuoverà sui palchi italiani ed europei il suo ultimo album, "Il mio gioco preferito: parte prima", pubblicato lo scorso 10 maggio.

Dopo lo show nella storica cornice scaligera, l'artista farà debuttare il suo nuovo tour da Roma, all'Auditorium Parco della Musica, il prossimo 8 novembre, per poi dirigere alla volta di - tra le altre città - Grosseto, Milano, Firenze e Varese. Il 18 novembre Nek valicherà il confine per una serie di eventi in Europa che si aprirà a Monaco, alla TonHalle, per poi spostarsi a Zurigo, Lugano, Bienne, Parigi, Londra e Madrid: il tour farà rientro in Italia il 6 dicembre, a Brescia, per poi proseguire per altre quattordici tappe fino al 23 gennaio 2020, dove - al momento - è fissata l'ultima tappa al Teatro Team di Bari.

Ecco tutte le date a oggi confermate:

8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis

15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama

18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle

20 novembre – ZURICH – VolksHaus

21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi

24 novembre – BIENNE – Kongress Haus

25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal

26 novembre – PARIS – Bataclan

30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club

1 dicembre – LONDON – Shepherd's Bush

2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg

11 dicembre – PARMA – Teatro Regio

14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli

19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport

21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium

14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama

16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan

18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden

22 gennaio – LECCE – Politeama Greco

23 gennaio – BARI – Teatro Team

I biglietti per le date italiane e per le tre date in Svizzera saranno disponibili in prevendita per gli iscritti al FilGood Social Club, fan club ufficiale di Nek, dalle ore 16.00 di venerdì 31 maggio. Dalle ore 16.00 di sabato 1 giugno saranno invece disponibili sul circuito TicketOne.