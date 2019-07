Indiemood sessions, La Cricca dell'Orma nei canali di Venezia

La Cricca dell’Orma è un Progetto nato da artisti provenienti da percorsi di Vita diversi...ma uniti dallo stesso viscerale Amore per Roma e la romanità. Riccardo Giaconella, Massi Farina e Riccardo Pasquarella si sono conosciuti alla finale del Premio Califano 2016 e da li hanno deciso di unirsi e fondare il progetto cantautoriale. Nel corso di circa 2 anni sono stati molti i live che si sono susseguiti. In Teatri importanti, locali prestigiosi, ma anche per la strada in live improvvisati. “La Cricca” da sempre il massimo, qualsiasi sia il suo palco, qualsiasi sia il proprio pubblico. Nel 2018 ha suonato anche per 2 volte nel Carcere di Rebibbia. Esperienza indimenticabile. Attualmente la Band è in piena attivita’ con lo spettacolo di teatro canzone “Roma lo sai”. Ogni

spettacolo lasciato a tanta improvvisazione, ogni esibizione fisiologicamente diversa. La Taliari Produzioni Video di Damiano Impicciche’ si e’ messa in

testa (e nel cuore) di girare un VideoDocumentario Musicale su “La Cricca dell’Orma”. Damiano è da qualche mese diventato l’ombra di Massi e dei 2

“Riccardi”. Tanta energia e voglia di fare bene. Nelle nostre sessions ci regalano “St’America”.

“E’ stata molto emozionante la session. Salire su una barca e cantare una canzone romana tra i canali di venezia, non e’ cosa da tutti i giorni. C’e’ stata una bella energia e un bello spirito che si e’ instaurato fin da subito con i ragazzi dello staff. E poi mentre passavamo, i turisti sui ponti che salutavano...fichissimo. Assolutamente una esperienza da ripetere.”



““Io ce lo so

che ‘ns’avverano i sogni stanotte pero’ m’aricredo perche’.

Me porti giù tra le sponne der Tevere, la confusione a Trilussa lassamola sù.

Li burattini se svejeno, Giuseppe e er cavallo se vorteno.

Dietro a ‘nlampione e a ‘nbinocolo reggono er moccolo.

Senti li grilli che canteno, sur fiume le stelle se specchieno,

Te prego strigneme ancora ‘n’artra mezz’ora”.

(St’America – La Cricca dell’Orma)