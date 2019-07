Indiemood sessions, Luca Rattotti nei canali di Venezia

Luca Rattotti nasce a Parma nel 1993. Inizia all'età di 10 anni un percorso di studi presso il conservatorio Arrigo Boito con il maestro Walter Pezzali, approcciandosi alla chitarra classica. Si innamora poi successivamente della tradizione acustica indie / folk di matrice anglosassone e si discosta dal mondo della musica classica, iniziando a comporre testi sia in inglese che in italiano ed approfondendo il connubio voce-chitarra à la James Blunt. Nelle nostre sessions ci regala “Bali”.

“La sessione live acustica con INDIE MOOD mi lascia un bellissimo ricordo della magia che permea i canali dell'eterna Venezia abbinata alla complicità nata

nella condivisione di un momento musicale con chi mi ha accompagnato in barca. Lo rifarei mille volte.”



“Posa la cenere su una relazione che forse non fa

per me,

era solo questione di tempo.

E non piangere, il tempo è la cura di tutti i

tuoi mali.

Non soffrire per me, ti prego conserva un ricordo

di Bali…”

(Bali – Luca Rattotti)