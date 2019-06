Indiemood sessions, RadioLondra nei canali di Venezia

I RadioLondra nascono nel 2012 mentre prendono la pioggia sotto i portici di Bologna. Passano tanto tempo a scrivere canzoni tra esami,

fallimenti in amore, sigarette, birrette playstation. Dopo essere stati due volte tra i finalisti di Musicultura, partecipano all’accademia di Sanremo e arrivano finalisti a Sanremo Social. Nell’ estate 2017 esce il loro primo singolo “Puttane”, seguito da “Siamo in onda”. A giugno 2018 esce il loro primo album “Slurp.” con la collaborazione grafica di @finnanofenno con il singolo “Camilla”. Nel frattempo ricevono belle recensioni e finiscono nell’airplay in

rotazione radiofonica. A settembre è uscito l’ultimo singolo di Slurp, “Come una volta”. Nelle nostre sessions ci regalano “Come una volta”.

"Ok dai che Venezia sia una città meravigliosa lo sanno tutti ormai...ma tutta la mezza giornata, lo spritz, le chiacchiere con i regaz del circolo, le calle off road dai soliti percorsi turistici... e poi girare per i canali suonando, con i turisti stupiti e divertiti, che ti applaudono... è un'esperienza unica per un artista! Le

session hanno un che di magico...quasi nostalgico...che ti prende e ti porta via...".

"Allora ho pensato di fronte a miriadi di stelle

Mentre chiamavo imprecando il servizio clienti Volkswagen

Mentre chiamavo imprecando il servizio

clienti Volkswagen

Questo spettacolo… "

(Come una volta – Radiolondra)