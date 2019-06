Indiemood sessions, Followtheriver nei canali di Venezia

Followtheriver è un'idea di Filippo Ghiglione. Nasce a Genova alla fine del 2014 con le prime canzoni scritte in inglese dopo la dolorosa fine di una

storia d’amore. Nel 2016 Filippo produce e pubblica insieme a Gabriele Pallanca (Genova Records) il primo EP, “How to rebuild a pounding heart”. Nel 2017 Filippo registra e produce il suo secondo EP “Into this morning mood”, questa volta in solitaria, in una piccola casa sulle montagne valdostane. Soltanto voce, chitarra e una scheda audio. Una sorta di riflessione mattutina, accompagnata da video girati esclusivamente nelle ore del mattino, così come sono state

registrate le canzoni. Tra il 2017 e il 2018 il progetto viene messo in stand by per una ricerca approfondita sul suono e un cambio radicale del “sound”. Il nome viene leggermente modificato in "f o l l o w t h e r i v e r", alla ricerca di qualcosa incastrato da qualche parte tra l’alt-folk dei Bon Iver e i beat minimali di James Blake. Il risultato è un nuovo EP di cinque canzoni, "blankets & bumblebees", prodotto con Simone Meneghelli (Misentotale), registrato

insieme a un piccolo team di persone in quella stessa piccola casa sulle montagne, mixato da Gabriele Pallanca negli studi di Genova Records e

masterizzato da Gianluca Patrito al G-Effect Studio di Torino. Nel corso degli anni Filippo colleziona anche numerosi eventi live, in particolare molti

opening act per diversi artisti, tra cui Max Gazzè, Zibba, Perturbazione, Rodrigo D'Erasmo & Roberto Angelini, Comaneci, An Early Bird. Nelle nostre sessions ci regala “Cobblestones”.

“Partecipare alle Indiemood Sessions è stata una bellissima esperienza, non solo per la possibilità unica di suonare e registrare una propria canzone navigando fra i canali di Venezia, che sarebbe già un’esperienza super di per sé, ma anche per l'entusiasmo e la passione con cui tutti i ragazzi portano avanti questo progetto, un bene prezioso per la città. È stato bellissimo poi rendersi conto di come ogni rio avesse un suo suono proprio e particolare: la larghezza del rio stesso, il livello dell’acqua, il materiale dei muri, la presenza di altre barche, tutto contribuisce a creare un sound unico e irripetibile. Per tutte queste cose Indiemood è un’esperienza davvero indimenticabile.”

"…have you ever tried to sayI’m not the way you want me to bewith all of your voicesomebody left you hangingand you don’t know where to hidewith all of your pridewould you say somethingor would you let gowould you regret it alli know you would notwould you leave from your little cornerand make a new startor maybe i should say somethingabout my cobblestones…”(Cobblestones – Follow the river)